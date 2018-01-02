Muğla'da yunus leşi kıyıya vurdu

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yunus leşi kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, eşiyle sahilde yürüyüş yapan demirci ustası Kamil Özcan, Yalıkavak Mahallesi sahiline yakın bir bölgede yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yunus gördü. Özcan, hareketsiz yatan hayvanı imkanlarıyla kıyıya çıkardı.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yunusun bir gözünde büyük bir yara olduğunu söyledi.

Hayvanın silahla vurularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini belirten Özcan, "Hayvanın bir gözü yoktu. Bu hiç kimseye zarar vermeyen bir hayvan, neden böyle bir şey yapılmış anlamadım. Bunlar korunması gereken canlılar. Başında da bir kurşun deliği vardı." diye konuştu.

Yunus leşi daha sonra Bodrum Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak uygun görülen bir alana gömüldü.