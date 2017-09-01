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Muğla'daki 4,8 büyüklüğünde deprem

- Marmaris Kaymakamı Yüksel: - "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Birçok vatandaşımız depremi hissetmemiş"

Muğla'daki 4,8 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Birçok vatandaşımız depremi hissetmemiş." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te saat 19.48'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depreminin, yaklaşık 61,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD resmi twitter hesabından da depremi duyurdu ve şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadığını kaydetti.

Marmaris Kaymakamı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin şiddetinin yüksek olmasına karşın aynı oranda hissedilmediğini herhangi bir can ve mal kaybının kendilerine iletilmediğini bildirdi.

İlçe genelinde depremle ilgili olumsuz bir durum bilgisine ulaşmadıklarını vurgulayan Yüksel, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Birçok vatandaşımız depremi hissetmemiş." diye konuştu.

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AFADDepremMarmarisMuğla
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