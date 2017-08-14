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Muğla'daki "ByLock" operasyonu

- Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda, gözaltına alınan 31 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi

Muğla'daki

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda, gözaltına alınan 31 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 31 kişiden T.H.D, H.D, M.Ş, F.O. M.G. M.Ş. B.D, D.D.P. S.Ö. Z.S. A.S. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ağustos Cuma günü Muğla ve ilçelerinde arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ByLock kullanan ve Bank Asya'da hesabı tespit edilen 37 şüpheliden 31'i gözaltına alınmıştı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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