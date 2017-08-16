Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Muğla'daki "ByLock" operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı - Soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükseldi

Muğla'daki

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı "ByLock" operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden D.K, İ.E.K, M.S, Z.E, G.Ö, V.T. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ağustos'ta Muğla ve ilçelerinde arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "ByLock" kullanan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı tespit edilen 37 şüpheliden 31'i gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- FETÖ'nün Darbe Girişimi"ByLock" OperasyonuAdliyeMuğlaTutuklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5