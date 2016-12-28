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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

- Fethiye'de düzenlenen operasyonda yakalanan kaçaklara battaniye ve gıda malzemesi yardımı yapıldı

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan göçmenlere battaniye ve gıda malzemesi dağıtıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek amacıyla Çığlık Koyu sahilinde tekneye binmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 260 kaçaktan 215'inin işlemleri devam ediyor.

Fethiye Spor Salonu'nda kalan göçmenlere jandarma ve polis ekiplerince, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Muğla Ofisi ile Hayrat Vakfı Fethiye Şubesinden gönderilen 330 battaniye ve gıda malzemeleri verildi.

Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderileceği öğrenildi.

Suriye uyruklu 18 yaşındaki Ahmed Seyid, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya'ya gitmek için organizatörlere 4 bin avro verdiğini söyledi.

Ülkesindeki savaştan kaçtığını ve daha iyi bir yaşam için yola çıktığını belirten Seyid, yardımları için jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaçak göçmenler, 25 Aralık'ta jandarma tarafından "Hebat Allah" isimli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isterken yakalanmış, organizatör oldukları iddiasıyla biri Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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