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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

- Kaçak göçmenlerin, yasa dışı yollarla, Yunanistan adalarına geçişlerini organize ettiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

MUĞLA(AA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isterken yakalanan 24 kişinin geçişlerini organize eden 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çoğunluğu Suriye uyruklu 24 kaçak göçmeni Yunanistan'a geçirmek isteyen 2 zanlı, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan M.Faruk Kılıç (48) ve Suriye uyruklu Ahmad Almohamad (37) tutuklandı.

Dün, Marmaris’ten kaçak yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen 24 kaçak göçmen, Hisarönü Mahallesi’nde polisler tarafından yakalanmıştı. Operasyonda kaçak göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alınmıştı.

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Kaçak GöçmenMarmarisMuğlaOrganizatör
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