Muğla'daki hırsızlık olayının zanlıları Uşak'ta yakalandı

MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde bir evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalarak kaçan 5 kişi, Uşak’ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emirbeyazıt Mahallesi’nde bir evden yaklaşık 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasının ardından, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, haklarında daha önce de çok sayıda hırsızlıktan sabıka kaydı bulunan Nedim O, Murat G, Yasemin G, Saime Y. ve Gülseren O. olduğunu ve zanlıların olayın ardından Uşak'a kaçtığını belirledi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Zanlıların kaldıkları yerde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları da bulundu.

Muğla’ya getirilen zanlıların, incelenen güvenlik kameraları görüntülerine göre hırsızlık olayının meydana geldiği saatlerde kentte bulunduğu tespit edildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.