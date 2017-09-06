Muğla'daki orman yangını

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığından, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle 20 civarında evin zarar gördüğü, dumandan etkilenen iki kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Muğla'nın Yerkesik, Zeytinköy mevkisinde saat 13.45'te çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangına ilk müdahalenin saat 13.55'te yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yangına 4 uçak, 13 helikopter 126 arazöz, 12 dozer ve 650 personel ile müdahale edilmektedir. Rüzgarın da etkisiyle artan yangından 20 civarında ev zarar görmüş, iki vatandaşımız ise dumandan etkilenmiştir. Vatandaşların hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

