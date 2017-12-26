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Muğla'daki uyuşturucu operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 3 üniversite öğrencisi tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 üniversite öğrencisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.M, S.U. ve E.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkartıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı iddia edilen üniversite öğrencilerinin kaldığı eve pazar günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda üniversite öğrencileri T.M, S.U. ve E.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 kilo 537 gram esrar ile uyuşturucu tartmakta kullanılan 2 hassas terazi ele geçirilmişti.

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