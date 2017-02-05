Muhalifler sivillere sığınak oldu

HALEP (AA) - Halep'in kuzeydoğusunda yer alan ve terör örgütü DEAŞ'in kontrolündeki Bab ilçesinden kaçan yüzlerce sivil muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yöneliyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, her gün yüzlerce sivil DEAŞ'in ilçedeki baskısına dayanamayarak kaçıyor. Halep'in Azez bölgesine ulaşan siviller, buralarda muhaliflere ait kontrol noktalarında denetimden geçiyor.

Bab'ı üç yönden kuşatan Özgür Suriye Ordusu birlikleri, çatışmadan etkilenmemeleri için sivilleri güvenli bölgelere, Azez'deki kamp bölgelerine sevk ediyor.

DEAŞ'ın kontrolündeki Bab'tan kaçan Rami İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün ilçede sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtti. İbrahim, "DEAŞ karargahları sivil yerleşim yerlerinin içinde bulunuyor. Halk da DEAŞ baskısından bıkmış durumda." dedi.

Örgütün ilçe içinde birbiriyle bağlantılı çok sayıda tüneli olduğunu vurgulayan İbrahim, DEAŞ'in ilçede sadece mensuplarına baktığını, sivil halkla ilgilenmediğini belirtti.

İbrahim, terör örgütü militanlarına yakalanmamak için ilçeyi gede terk ettiklerini ve belli yerleri yürümek zorunda kaldığına değinerek, ''Aracımız olmadığı için kentten gece yürüyerek çıktık. Sabaha karşıda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ulaştık. Eğer kaçakçılar olmazsa çok sayıda insan DEAŞ'in bölgede tuzakladığı mayın ve patlayıcılardan yaşamını yitirirdi." ifadesini kullandı.