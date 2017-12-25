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Muhaliflerden PYD/PKK'nın uluslararası terör örgütü olarak tanınması talebi

- Suriye askeri muhalefet heyeti, BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'ya PYD/PKK'nın uluslararası terör örgütü olarak tanınması için dosya sundu - Dosyadan: - "Bu tanıma ve PYD'nin yaptıklarına istinaden, PYD bir terör örgütüdür ve uluslararası olarak tanınmalıdır. Ayrıca PYD, uluslararası terör örgütü olarak sınıflandırılmış PKK ile çok sağlam ilişkiler içerisindedir. PYD'nin yönetici kadrosunun ve destekçilerinin çoğunluğu PKK üyesidir" - PYD/PKK'nın ülkede işlediği suçları "soykırım" olarak niteleyen muhalifler, bu suçların uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekti

Muhaliflerden PYD/PKK'nın uluslararası terör örgütü olarak tanınması talebi

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Anahtar Kelimeler:
De MisturaESEDMuhaliflerÖSOPYD/PKKRejimSuriyeTerör
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