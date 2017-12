Muhammed et-Tavil down sendromlularla bir araya geldi - İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Muhammed et-Tavil, down sendromluların işlettiği kahveyi ziyaret etti

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:04