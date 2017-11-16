Muhammet'in sessiz dünyası koruyucu ailesiyle şenlendi

ANTALYA (AA) - Süleyman Elçin - Antalya'da bir çift, koruyucu aileliğini 2,5 yaşındayken üstlendiği ve evlerine götürdüklerinde işitme engelli olduğunu fark ettikleri Muhammet'in takılan cihazla duymaya başladıktan sonra "anne ve baba" demesini sevinçle karşıladı.

Kepez ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Hacer ile Erdal Özel çifti, 29 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesi üzerine Hacer Özel, sevgi evlerine yeni gelen 2,5 yaşındaki Muhammet'in boynuna sarılıp öpmesinden çok etkilendi. "Can yoldaşı" olarak gördüğü Muhammet'in koruyucu aileliğini üstlenen Özel çifti, evlerine gittiklerinde çocuğun seslere tepki vermediğini fark etti.

Hastaneye götürülen Muhammet'in hiç duymadığı belirlendi. "O bizim mutluluğumuz" dedikleri yavrularını daha çok sahiplenen çift, hemen Muhammet'in tedavisini başlattı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üç yıl önce ameliyatı yapılan Muhammet, kulağına takılan iki cihazla duymaya başladı.

Muhammet'in söylediği ilk kelimeler ise koruyucu ailesinin yıllardır duymayı hayal ettiği "anne ve baba" oldu. Her gün okula götürüp getirdikleri Muhammet'in adeta üzerine titreyen çift, şimdi 7 yaşında olan çocuğun akıcı konuşması için ellerinden geleni yapıyor.

Ailesinin özverisiyle kelime haznesi genişleyen Muhammet'in konuşma engeli gün geçtikçe geriliyor.

- "Evimize neşe, mutluluk ve sevgi kattı"

Emekli Erdal Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammet'i ilk gördüklerinde kendi evlatları olduğu hissine kapıldıklarını söyledi. "Muhammet bizim kaderimizmiş. O bizi biz de onu bekliyormuşuz." diyen Özel, Muhammet'in kendilerine sarılınca onu bırakamayacaklarını anladıklarını dile getirdi.

Yavrularının engeli olup olmamasıyla hiç ilgilenmediklerini anlatan Özel, "Muhammet 4 yaşındayken konuşmaya başladı. Duyması geciktiği için konuşmada yaşıtlarına göre geç oldu. Ona her şeyi öğretmeye başladık. Evladımıza anne ve babalığın yanı sıra öğretmenlik de yapıyoruz. Oğlumuzla yatıp onunla kalkıyoruz. Bütün hayatımız evladımıza programlı. Evimize neşe, mutluluk ve sevgi kattı." dedi.

Muhammet'in kendisine "baba" diye seslendiğinde çok duygulandığını belirten Özel, ailelerin koruyucu aile olarak hem çocukların hem de kendilerinin hayatlarını tamamen değiştirebileceğini bildirdi.

- "Sarılması, kokusu yetti"

Ev hanımı Hacer Özel ise evlatlarının dünyanın en tatlı meyvesi olduğuna dikkati çekti.

Muhammet ile hayatlarının değiştiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Bir çocuğu bu kadar sevebileceğimi bilseydim yıllar önce koruyucu aile olurdum. Hiçbir şey sevgimize engel olamadı. Evimize getirdiğimizin ilk ayında Muhammet'in duymadığını anladık. Allah öyle bir sevgi düşürdü ki içimize geri vermeyi hiç düşünmedik. Görür görmez 'o benim evladım' dedim. Sarılması, kokusu yetti. Yavrumu gözümün önünden hiç ayırmıyor, okula bile ben götürüyorum. Sosyal hayatımı bıraktım hep Muhammet'e ders çalıştırıyorum. Konuşamadığı için arkadaşlarından geri kalmasını istemiyorum.Konuşamamaktan kaynaklanan sorunları çözmek için tekrar tekrar derslerini anlatıyorum. Tek isteğim vatana, millete, devletine hayırlı bir evlat olsun. Onu iyi yetiştirmek istiyorum."

Oğlunun duymaması ve konuşamamasına yıllarca üzülseler de bir gün mutlu sona ulaşacaklarına hep inandıklarını anlatan Özel, "Her gün 'Allah'ım bir gün anne diyecek mi? 'Anne' kelimesini duymak istiyorum' diye dua ederdim. İlk 'anne' dediğinde büyük mutluluk yaşadım. Anne ve baba kelimesini duyduktan sonra üç kurban kestik. Bütün mal varlığımızı da ona bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya İl Müdürlüğü yetkilileri, henüz yeni Sevgi Evleri'ne gelen çocuğun ilk başta gelişim geriliği yaşadığının düşünüldüğünü, koruyucu ailenin fark etmesiyle işitme engelli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.