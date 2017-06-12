TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, belediyelerinin yanı sıra çeşitli vakıf ve derneklerinin organizesinde iftar programı düzenlendi.

Atatürk Stadı'nda, Birlik Vakfı Tunceli ve Konya şubeleri, Tunceli Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Programda konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, ramazan ayının, bereketiyle geldiğini belirterek, bu bereketten Tunceli'nin de faydalandığını söyledi.

Kentteki iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinlediklerini anlatan Kaymak, şunları söyledi:

"Anadoluyu Türkleştiren ve İslamlaştıran Alperenler var. Bunlar Horasan'dan gelen Ahmet Yesevi'nin talebeleri Mevlana ve Hacı Bektaşı Veli. Bu kişiler Anadolu'nun değişik yerlerine giderek, tasavvuf yoluyla İslam'ın Anadolu'da Türkleşmesini sağlamışlardır. Bu çerçevede biz Tunceli'deki Alevi kardeşlerimizin de bu yolun bir kolu olduğunu düşünüyoruz. Onun için burada kendileriyle bir arada olmaktan çok mutluyuz. İftara geldikleri içinde çok teşekkür ediyorum."

Kaymak, Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, bu birlik ve kardeşliğin sürmesini diledi.

Tutulan oruçların ve duaların kabul olmasını dileyen Kaymak, "Şüphesiz Muharrem de bizim Ramazan da. Hep sizinle beraber olacağız, beraber oruç tutacağız, acıları birlikte yaşayacağız ve sevinçlerimizi birlikte kutlayacağız." dedi.

- "Bu ilimiz terörden çektiğini hiçbir şeyden çekmedi"

Tunceli'de devam eden terörle mücadele çalışmalarına da değinen Kaymak, operasyonların kararlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Kaymak, kentin dışarıdaki olumsuz algısını değiştirmek için çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilimiz maalesef terörden çektiğini hiçbir şeyden çekmedi. Dışarıda maalesef ilimiz için kötü bir algı var. Tunceli eşittir terör, PKK. Bunun çok yanlış bir algı olduğunu düşünüyoruz. Halkımız, üzerindeki baskının kalkması halinde kesinlikle devletine ve milletine bağlı, gerçekten aydın insanlar. Tunceli, Türkiye'deki vergi tahsilatında en yüksek tahsilat olan illerden birisi. Yani Tunceli halkı vergi borcunu gününde düzenli ödüyor. Çok namuslu, dürüst, vergisine, borcuna sadık insanlar. İkili ilişkilerde çok sadık insanlar. Ama maalesef Tunceli'nin bu güzellikleri terör nedeniyle arkada kalıyor, hep öne terör çıkıyor."

Tunceli'de 12 Alevi ocağının olduğunu ve Aleviliğin bu kentten Anadolu'ya yayıldığını belirten Kaymak, Alevilerin yüzde 50'sinin Tunceli'yle bağlantılı olduğunu söyledi.

Kaymak, kentteki Alevilerle güzel ilişki kurulup anlaşılması halinde Türkiye'deki Alevilere doğru bir kanaldan iletişim kurulmasının yolunun açılacağını ifade ederek, vali ve belediye başkan vekili olarak Alevi kültürünün yaşaması için bir dizi programlar yaptıklarını belirtti.

- "Gençler maalesef Alevilikten uzak"

Alevi kültürünün yaşamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları söyledi:

"Gençler maalesef Alevilikten uzak. Yaşlı, olgun, yaşı ilerlemiş insanlarımız gerçekten Hz. Ali'den, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendimizden bahsedildiğinde duygulanıyor, gözleri doluyor. Ama gençler maalesef ateizmin ve Ali'siz Aleviliğin girdabındalar. Tunceli'de cemevlerimizi destekliyoruz, dedelerin maaşlarını biz veriyoruz ve oranın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. O anlamda benim kanaatim şudur, cemevinden ihtiyaçlar geldikçe karşılanması lazım. Dedenin işi sadece orada Cem yapmak ve Alevi kültürünü yaşatmak olsun. Bu çerçevedeki çalışmalarımız devam edecek."

Program, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Sema Mukabelesiyle sona erdi.