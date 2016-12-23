Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan, dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu olan Özmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) arıza nedeniyle katılamazken, merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Furkan, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, parti yöneticileri ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, partinin avukatları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin irtifa bilgilerinin yer aldığı radar altimetresini söktükleri iddiasıyla haklarında hırsızlık suçlamasıyla dava açılan ve 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen grubun içerisinde bulunan FETÖ'den tutuklu yarbay Davut Uçum ve Başçavuş Aydın Özsıcak'ın dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerinin ardından duruşmayı erteledi.

- "Kimse yılgınlık göstermemizi beklemesin"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin zor günlerden geçtiğini, önce İstanbul, sonra Kayseri, en son da Suriye'de El-Bab operasyonunda şehitlerin bulunduğunu hatırlatarak, şehitlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Davanın 12. duruşmasının gerçekleştirildiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Ana soruşturma dosyasına yaptığımız itiraz var. Verilen takipsizlik kararına yönelik yaptığımız itiraz vardı. Bu henüz neticelenmedi. Bunun neticelenmesini bekliyoruz. Yine 15 Temmuz hain, kahpe darbe girişiminden sonra ortaya çıkan bir kısım hadiseler ve delillerden sonra biz yeni bir şikayet konusu yapmıştık. Yeni şikayetimizden dolayı da ayrı bir soruşturma dosyası açıldı. O da devam ediyor. Biz başından itibaren 'ana şüpheler var' dedik. Bu şüpheler ortadan kaldırılıncaya, bu şehadet süreci aydınlatılıncaya kadar biz bu sürecin takipçisi olacağız. Bugüne kadar olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kimse bizim yılgınlık, yorgunluk göstermemizi, usanmamızı ve korkmamızı beklemesin. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğüne inanan vatandaşlarımızla bu süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Avrupa Türk Birliği Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu da şehit Yazıcıoğlu'nun hep adalet aradığını, kendilerinin de onun ayak izlerine bastıklarını belirterek, "Anadolumuzda adaletin bir gün muhakkak tecelli edeceğine bizler inanıyoruz." dedi.