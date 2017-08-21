Muhtardan uyuşturucuya karşı yardım çağrısı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen Narko Terör Çalıştayı'na katılan bir muhtar, mahallesindeki "uyuşturucu satışı ve kullanımına" karşı verdiği mücadele için destek istedi.

Ege Üniversitesi ve İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, müftülük görevlileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Çalıştay öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay, "bir toplumun genç neslini işlevsiz hale getirmek amacıyla sistematik bir biçimde uyuşturmak" anlamına da gelen narko teröre karşı toplumun duyarlılığının artması gerektiğini belirtti.

Çalıştayda uyuşturucu kullanımına zemin oluşturan sosyopsikolojik unsurlara dikkat çekmeyi, aile, çocuk eğitimi, toplumsal kontrol mekanizmaları ve ahlaki normatif değerlerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Önsay, çalıştayın ikinci gününde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu mahallelerde mücadele yöntemlerinin tartışılacağını aktardı.

- Muhtarın feryadı

Çalıştaya katılan Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi Muhtarı Selim Nalbant da mahallesinde yaşadığı sıkıntıları dile getirmek ve destek istemek için toplantıya katıldığını söyledi.

Mahallesinin en önemli sorununun uyuşturucu olduğunu anlatan Nalbant, şöyle konuştu:

"Benim mahallemde bonzai çekirdek gibi satılıyor. Vatandaş kendisi bir şey yapamadığı için muhtar olarak hep benim kapıma geliyor. 'Ne olacak halimiz' diye bana soruyorlar. Mahallede her türlü uyuşturucu var, hem uyuşturucu satıyorlar hem fuhuş yaptırıyorlar.

Polislere haber verdiğim için muhtarlık binası ve arabam kurşunlandı. 6-7 yaşındaki çocuklara dahi uyuşturucuyu sattırıyorlar. Benim mahallemde uyuşturucu kullanma yaşı 10'a düştü. Artık bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz."