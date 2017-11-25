Muhtarlardan yerli otomobil fabrikası için maaşlarını verme vaadi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, "Otomobil fabrikasının Kastamonu'da kurulması durumunda iş dünyamıza destek olmak adına muhtarlar olarak 1-2 maaşımızı vermeyi vadediyoruz. Ayrıca yerli otomobilden almayı da taahhüt ediyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi otomobilini üretecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin dışa bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için elinden geleni yaptığını belirten Yapıcıoğlu, "Tankımızı, silahımızı yaparken kullandığımız teknolojiyi otomobil yaparken de kullanacak olmamız çok güzel. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Köklü geçmişi bulunan Kastamonu'nun, otomobil fabrikası kurulması durumunda daha da güçleneceğine inandıklarını anlatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Fabrika Kastamonu'da kurulduğunda işçi sıkıntısı kesinlikle olamayacak. Otomobil fabrikasının Kastamonu'da kurulması durumunda iş dünyamıza destek olmak adına muhtarlar olarak 1-2 maaşımızı vermeyi vadediyoruz. Ayrıca yerli otomobilden almayı da taahhüt ediyoruz. Kendi otomobilimize binmeyip de neye bineceğiz? Muhtarlar olarak bu fabrikada gerekirse biz de çalışmaya hazırız."

Kentin altyapı sorunu bulunmadığına işaret eden Yapıcıoğlu, "Ilgaz Tüneli yapıldı. Yol ve ulaşım sorunumuz kalmadı. Havaalanımız var. İnebolu Limanı'na ulaşım için yollar yapılıyor. Hava, deniz ve karayolumuz hazır." ifadelerini kullandı.

- Yerli otomobile "Kağnı" isminin verilmesi talebi

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na getirilen cephanelerin Kastamonu halkı tarafından kağnılarla Ankara'ya taşındığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Bu ülkenin kurtulması için canını veren Şerife Bacıların torunlarıyız. Yerli otomobile de 'Kağnı' isminin verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.



