Mukabele geleneği Antalya'daki camilerde yaşatılıyor

ANTALYA (AA) - ORHAN ÇİÇEK / OKTAY ÖZDEN - İslam dininde önemli yer tutan mukabele geleneği ramazan ayında Antalya'nın asırlık camilerinde de yaşatılıyor.



Ramazan dolayısıyla Murat Paşa, Tekeli Mehmet Paşa, Balibey, Müsellim, Kır ve İhsaniye gibi asırlık camilerin yanında, il genelindeki 2 bin camide "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği canlı tutuluyor.



Mukabele, Karaman Beyi Murat Paşa tarafından 1570'de yaptırılan Murat Paşa Camisi'nde de yaşatılıyor. Mukabeleye katılanlar, din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'i takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor.

Peygamber sünneti olan ve yaklaşık bin 400 yıldır devam eden mukabele geleneğine katılanlar, böylece ramazanın feyzinden istifade ediyor.

Antalya Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mukabelenin "karşılama, karşılıklı konuşma" anlamına geldiğini ve Hazreti Muhammed zamanından beri devam ettiğini söyledi.

Mukabelenin sünnet olduğunu ifade eden Artan, "Cebrail aleyhisselamla beraber her sene, gelen ayeti kerimeleri ramazan ayı içerisinde karşılık olarak Cebrail okur, Peygamberimiz dinler, Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi. Bu şekilde devam ederdi. İşte bu gelenek, günümüze kadar devam etmiştir." dedi.

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Artan, Antalya genelindeki 2 bin 200 caminin pek çoğunda mukabele geleneğinin yaşatıldığını vurguladı. Kentte daha önceleri evlerde mukabele okutulduğuna şahit olduğunu dile getiren Artan, şunları belirtti:

"Mukabele, Kur'an-ı Kerim'in elden ele gönülden gönüle devam etmesi hem de Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen kardeşlerimizin de bu ramazan ayında Kuran'ın bereketinden istifade etmeleri için yapılan çok güzel bir çalışmadır. Bizim Antalyamızda en büyük camilerimizden biri Murat Paşa ve diğer camilerimizde olsun mukabele okunmakta. Mukabeleleri aynı zamanda Kur'an kurslarımızda hafızlığa çalışan öğrencilerimize de okutuyoruz. Hem onlar alışsınlar, topluma girsinler hem de okudukları, ezberledikleri Kur'an ayetlerini pekiştirsinler düşüncesiyle bu mukabele geleneğimizi devam ettiriyoruz."

Camilerdeki mukabele zamanının sabah, öğle, ikindi vakitleri gibi değişiklik gösterebildiğine dikkati çeken Artan, özellikle merkezi camilerde söz konusu geleneğe katılımın yoğun olduğunu vurguladı.

- "Kur'an-ı Kerim'e bakmak da sevap"

Artan, son günlerde "Kur'an-ı Kerim'i okumadıktan sonra dinlemenin sevap olmayacağı" gibi bir tartışmalar yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Aslında Kur'an-ı Kerim'i dinlemek sevaptır, bakmak sevaptır, okumak sevaptır. Hele bir de okuduğunu anlayarak, hayatına uygulamanın ayrı bir anlamı vardır. Onun için yani böyle sözlere bakmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsak okuyalım, okuyamıyorsak okunanı dinleyelim. Bu okuduklarımızı da hayatımızda uygulamaya çalışalım. Bu, çok önemli. Mesela bazı camilerimizde şunu da yapıyoruz. Değerli görevli arkadaşlarımıza söylüyoruz, mukabele okuduktan sonra 'Şu ayetlerde, şu surede şunlardan bahsediliyor.' diyerek, 'Manasını da cemaate verin.' diyoruz çünkü cemaat, aynı zamanda Kuran'ın manasını da anlamış olur. O yönüyle de mukabelenin güzel bir şekilde devam etmesini sağlamış oluyoruz."

Müftü Artan, mukabele geleneğini Antalya'da devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Murat Paşa Camisi imam hatiplerinden İrfan Keskin, bin 400 yıllık mukabele geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mukabelenin cemaat tarafından ilgi gördüğünün altını çizen Keskin, "Vatandaşlarımızın ramazan ayının maneviyatından en iyi şekilde yararlanmalarını istiyoruz. Namaz sonrası görevli arkadaşlarımız Kur'an-ı Kerim okurken, bilenler takip ederek bilmeyenler ise dinleyerek feyz alıyor. Bu yılki ilgiden memnunuz. Katılımcı sayımız her geçen yıl daha da artıyor." dedi.

Cami cemaatinden Selahattin Köklü de mukabelenin her ay devam etmesini dileyerek, "Bu seneki mukabele çok güzel. Hocalarımız da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyor. Mukabele, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesini pekiştiriyor. Cemaat olarak memnunuz, katılım her geçen gün artıyor." diye konuştu.