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Mükelleflere ilan-reklam vergisi uyarısı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, mükellefleri beyanlarını 31 Ocak'a kadar verebilecekleri konusunda bilgilendirdi

Mükelleflere ilan-reklam vergisi uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü, ilan-reklam vergisinde beyan döneminin başladığını, mükelleflerin beyanlarını 1-31 Ocak'ta verebileceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gelirler Müdürlüğü, beyanların kolaylıkla verebilmesi için e-beyanname sisteminin kullanılması gerektiğini belirtti.

E-beyanname sistemi sayesinde mükellefler beyanlarını iş yerlerinden veya ofislerinden 7 gün ve 24 saat 31 Ocak'a kadar elektronik ortamda verebilecek. Mükellefler, beyanlarını "www.ibb.istanbul/gelirler" adresinde yer alan e-beyanname linkinden yapabilecek. Ödemeler de 1 gün sonra e-ödeme sistemi veya Vakıfbank, Ingbank ve Denizbank'ın tüm şubelerinden veya Vakıfbank, Ingbank, Denizbank, Garanti Bankası ve TEB'in "internet bankacılığı" uygulamalarından yapılabilecek.

Mükellefler, beyanlarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırköy'deki ek hizmet binasında faaliyet gösteren Gelirler Müdürlüğü'ne şahsen müracaat ederek de verebilecek. Yoğunluktan etkilenmek istemeyen mükelleflerin e-beyanname sistemini kullanmaları kolaylık sağlayacak.

Mükellefler, beyan dönemi, e-beyanname, e-ödeme, e-sorgulama sistemi, beyanname doldurma kılavuzu, vergi tarifesi ve ana arter listeleri ile diğer ayrıntılı bilgilere "www.ibb.istanbul/gelirler" adresinden ulaşabilecek.

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