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Mülkiye müfettişliğine 45 yaş sınırı

- Mülkiye müfettişliğine atanmak için üst yaş sınırı 45 olarak belirlendi

Mülkiye müfettişliğine 45 yaş sınırı

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mülkiye müfettişliğine 45 yaşını doldurmayanlar atanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Dahiliye Memurları Kanunu'na, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle mülkiye müfettişliğine yapılacak atamalarda yaş sınırı 45 yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır." hükmünü içeren geçici madde eklendi.

Bu maddeye göre, 45 yaşını doldurmayanların mülkiye müfettişi olarak atamaları yapılabilecek.

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KHKMülkiye MüfettişliğiOHALResmi Gazete
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