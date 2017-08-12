ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde görev yapan polis memuru Ayşe Çalışkan, ilçede 2 gün önce yakalanan 119 kaçak arasında yer alan Afganistan uyruklu 3 aylık Hüsna bebeğin yaşadıklarına, "Mülteci çocuklar için dünya hiç adil değil" konulu fotoğraf çalışmasıyla dikkati çekti.

İlçede 2 gün önce Çorum-Ankara karayolundaki uygulama noktasında denetim yapan polis ekiplerince durdurulan otobüste yakalanan, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Irak, Türkmenistan, Suriye, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu 119 kaçağın işlemleri devam ediyor.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda misafir edilen kaçakların ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğünce de kaçakların ifadeleri alınıyor. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Kaçaklar arasında yer alan 3 aylık Afgan Hüsna bebek ile annesi Nacibe Mohammadı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayşe Çalışkan'ın dikkatini çekti. Hüsna bebek ve annesi ile yakından ilgilenen Çalışkan, yolculuk sırasında açlık nedeniyle kan şekerleri düşen bebek ve annesini Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi ettirdi.

Amatör olarak fotoğraf sanatıyla da ilgilenen Çalışkan, Hüsna bebek ile annesinin yaşadıkları acı ve sıkıntılara dikkati çekmek amacıyla "Mülteci çocuklar için dünya hiç adil değil” konulu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Çalışkan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, büyük ilgi gördü.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsna bebek sayesinde mültecilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerken dünya üzerinde hiçbir çocuğun birbirinden farkı olmadığını göstermek istediğini söyledi.

Çeşitli sıkıntı ve acılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, "Hüsna bebek, dünyada mültecilerin yaşadıkları acının en açık örneğidir. Ben de fotoğraf çekimi ile bu konuya dikkati çekmek istedim." dedi.

Hüsna bebek ve annesi Nacibe'nin acılarını hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren Çalışkan, dünyanın daha güzel hale gelmesi için atılacak her adımın önem taşıdığını kaydetti.







