"Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Programı" açılış töreni

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, "Türkiye'de yapılması gereken çalışmanın boyutu gerçekten muazzam ve Türk hükümeti son derece cömert bir şekilde 3 milyon mülteciye kapılarını açmış durumunda. Bu, bizler için düşünebileceğimizin çok çok ötesinde bir durum." dedi.

Türk Kızılayı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ve AB'nin iş birliğinde, Türkiye'deki 230 binden fazla Suriyeli ve diğer mülteci çocuğun eğitim ve öğretimlerinin devamlılığını sağlamayı amaçlayan "Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Programının" açılış töreni Ankara'da düzenlendi.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

UNICEF Bölge Direktörü ve Doğu Avrupa Mülteci Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan, törende yaptığı konuşmada, Türk hükümeti ve halkına 3 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini ileterek, "Türkiye, dünyada başka hiçbir ülkenin olmadığı kadar cömert davrandı ve şu anda en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda." dedi.

Khan, halihazırda mülteci krizinin ölçeği ve kapsamının ev sahipliği yapan ülkelerin altyapı ve temel hizmetlerine yük getirdiğini belirterek, "Şu anda çok fazla belirsizliğin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Artık daha fazla bölünmelerin olduğu, ülkelerin ulusal sınırlarına kendilerini hapsettiği ve kendi çıkarlarını düşündüğü bu dönemde, Türkiye'nin gösterdiği bu cömertlik oldukça takdire şayan." diye konuştu.

Stylianides de konuşmasında, bulunduğu konum ve görevi itibarıyla dünyanın farklı yerlerinde doğal afet ve çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan yardıma muhtaç çocuklara bir taahhüdü olduğunu söyleyerek, Türkiye'deki dostları sayesinde bu sözünü yerine getirebildiğini ifade etti.

"Bu program, AB'nin finansmanını sağladığı, dünyadaki en büyük acil durumdaki eğitim programı. Dünya genelinde bu anlamda yaptığımız en büyük iş. Bu nedenle bizim için çok önemli." diyen Stylianides, Türk hükümetinin takdire şayan çabalarından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Sahada somut olarak neyin başarabileceği noktasında şartlı eğitim yardım programının güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Stylianides, AB İnsani yardımlarının çocuklara aktarılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Stylianides, Türkiye'de sığınmacıların desteklenmesi için AB'nin çok güçlü bir taahhütte bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de yapılması gereken çalışmanın boyutu gerçekten muazzam ve Türk hükümeti son derece cömert bir şekilde 3 milyon mülteciye kapılarını açmış durumunda. Bizler için düşünebileceğimizin çok çok ötesinde bir durum bu." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin vermiş olduğu taahhüdün, sürdürülebilir bir taahhüt olduğuna dikkati çeken Stylianides, "Bu yardım, bu taahhüt sadece şu an için sizin yanınızda olacak bir yardım değildir. Ne kadar zaman boyunca gerekecek ise bu sürenin tamamında sizlere sunulacak bir yardımdır. Türk hükümeti ile bu süreçte çalışıyoruz." dedi.

Eğitimin desteklenmesi noktasında insani yardımın kullanılmasının, yapılan çalışmaların önemli bir kısmını teşkil ettiğini anlatan Stylianides, "Bugün büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki şartlı eğitim yardımı programı zaten ihtiyaç sahibi ailelere nakit transferlerini başlatmış durumda." ifadesini kullandı.

Stylianides, söz konusu programının çok açık bir misyonu olduğuna işaret ederek, okul sistemi dışında kalan bütün mülteci çocuklara ulaşmayı, bu çocukların okula kayıt yaptırmasını ve okula düzenli devam etmesini dilediklerini söyledi.























