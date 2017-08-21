Mülteci kabul etmeyen Çekya'ya Ukrayna'dan işçi

PRAG (AA) - Mülteci kabul etmeyeceğini açıklayan Çekya, bin 500 Ukraynalı tarım işçisi getirmeyi planladığını bildirdi.

Çekya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, tarım alanında çalışacak bin 500 Ukrayna vatandaşına kolaylaştırılmış vize imkanı verme kararı aldığı belirtildi.

Ülkede yaklaşık 15 bin tarım çalışanı eksiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna'dan tarım işçisi getirme projesinin ocak ayında başlayacağı ifade edildi.

Ekim ayına kadar mülteci kabul etmeyeceğini açıklayan Çekya'da hükümet şubatta, ülkedeki Ukraynalı göçmen kotasını 5 bine çıkarmıştı.

Çekya'da 100 binden fazla Ukraynalı göçmenin çalıştığı tahmin ediliyor.

Sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında dağıtımını sağlayan zorunlu kota kapsamında bin 600 sığınmacı kabul etmesi gereken Çekya, Yunanistan'dan 12 sığınmacıyı yerleştirdikten sonra programa aktif katılımını durdurmuştu.

Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec ise bir süre önce yaptığı açıklamada, "Çekya, ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Çekya'nın sığınmacı siyasetini eleştirerek, "Çekyalılar büyük Avrupalılar ve sığınmacı konusunda da Avrupalı olmalılar. Siz Avrupa'nın yardımını kabul ediyorsunuz, aynı şekilde dayanışma da göstermeniz gerekli." şeklinde konuşmuştu.

