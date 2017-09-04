"Mülteci kardeşlerini unutmayan Türk halkına teşekkür ediyoruz"

BEKAA (AA) - MUHAMMED ALİ AKMAN - Son 5 yıldır terör olayları ve çatışmalarla gündeme gelen Arsal kasabasına, kurban yardımlarını dağıtmak üzere uzun zaman sonra ilk defa Türkiye'den Sadakataşı Derneği girdi.

Sadakataşı Derneği yetkilileri, Suriye sınırında yer alan, uzun zamandır terör olayları ve çatışmalarla gündeme gelen, bölgedeki silahlı grupların kısa bir süre önce ayrılmasıyla güvenliğin yıllar sonra yeniden sağlandığı Arsal kasabasına özel izinle girdi.

Yerel bir yardım kuruluşunun rehberlik ettiği dernek yetkilileri ilk olarak Arsal Belediye başkanı Basil Huceyri'yi ziyaret etti.

Ziyaret esnasında AA muhabirine konuşan Arsal Belediye Başkanı Huceyri, uzun zaman sonra bölgeye giren Türk misafirleri görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

- "Tüm Müslümanlar Türkiye'yi ayrı seviyor"

Türk yardım derneklerinin uzun zamandır Arsal'a yardım yaptıklarını hatırlatan Huceyri, "Suriye'de iç savaş başladıktan sonra Arsal'a mültecilerin geldiği ilk günden bu yana Türkiye'den yardım dernekleri bölgemize yardımlarını sürdürdü. Buradaki Suriyeli mülteci kardeşlerini unutmayan Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin diğer Müslüman ülkelere göre İslam dünyasının sorunlarıyla daha fazla ilgilendiğine dikkati çeken Huceyri, "Türkiye, İslam dünyasının tamamına muhabbet besliyor. Bu nedenle tüm Müslümanlar da Türkiye'yi ayrı seviyor." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği yetkililerine de teşekkür eden Huceyri, Arsal'da uzun zaman sonra güvenliğin yeniden sağlandığını bu durumun bölgedeki Suriyeli mültecilere gelen yardımlarda artışa neden olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Kurban yardımlarının kesim işleminin ardından yerel derneğin binasına giden Sadakataşı Derneği yetkilileri burada Suriyeli yetim çocuklar tarafından karşılandı. Dernek binasında yardımların dağıtılmasının ardından, yüzlerce çadırdan oluşan kampların olduğu bölgeye geçildi.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Suriyelilerin Arsal'a ilk geldiği günlerde, dernek olarak kampların kurulmasına öncülük ettiklerini ve mültecilere yardım göndermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Arsal'ın yaşadığı güvenlik sıkıntıları nedeniyle buradaki mültecilerin diğer bölgelere göre daha zor durumda olduklarını vurgulayan Özdal, mültecilerin bayramlarda aldıkları bu ufak yardımlarla unutulmadıklarını hissettiklerini ve ümmet bilincini yaşadıklarını ifade etti.

Sadakataşı Derneği her yıl düzenlediği kurban kampanyası kapsamında bu sene "Kardeşinin payını ayırdın mı?" sloganıyla Türkiye'den yola çıktı. Dernek bu yıl kurban organizasyonu yaptığı başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede 4 bin 500 hisseyi yaklaşık 27 bin aileye ulaştıracak.

- Arsal kasabası

Bekaa Vadisi'ndeki en büyük yerleşim merkezi olan Arsal kasabası, yaklaşık 400 kilometrekare genişliğinde, dağlık ve kırsal alanlardan oluşuyor. Arsal, 2011'de Suriye'de başlayan krizden önceki 40 bin kişilik nüfusuna 2017 yılına kadar bölgeye gelen 100 binden fazla Suriyeli mültecinin eklenmesiyle adeta bir şehir haline dönüştü.

Terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) üyelerinin konuşlandığı Arsal kasabası son 5 yıldır, çatışmalar, terör olayları ve insani krizlerle ülke gündemine geliyord. Giriş çıkışların asker tarafından kontrol edildiği bölgede hayat durma noktasına gelmişti.

- Hizbullah'ın Arsal operasyonu

İran destekli Hizbullah örgütü, Arsal kasabası ile Suriye içinde yer alan Kalamun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı 21 Temmuz'da Suriye rejiminin de hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.



Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. İki grup arasında varılan anlaşma kapsamında Heyet Tahrir Şam üyeleri ve binlerce Suriyeli mülteci Arsal'dan Suriye'deki İdlib şehrine giderken, Heyet Tahrir Şam kaçırdığı Hizbullah militanlarını serbest bırakmıştı.