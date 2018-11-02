Multinet Up yeni döneme hazır

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 3,5 milyon çalışanı, on binlerce kurumsal şirket, restoran ve marketi etkileyecek yeni yasal düzenlemeler kasım ayının sonuna doğru hayata geçerken, Multinet Up, sektörün yeni dönemine tam olarak hazır olduğunu duyurdu.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından uygulanması için tanınan 6 aylık süre 22 Kasım'da doluyor.

Yeni yönetmelikle gelecek değişiklikleri kendi bünyesinde tam adaptasyonla hayata geçiren Multinet Up, iskontoların devre dışı kalması ve komisyon oranlarının azalmasıyla sektöre yön verecek önemli unsurları inceledi. İpsos'un 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, yemek kartı uygulaması seçiminde en önemli faktörlerin sırasıyla vergi avantajı, iskonto sağlanması ve çok sayıda restoranda kullanılabilmesi olduğu görülüyor.

Ayrıca araştırmaya göre, yemek kartı sektöründe en yüksek tavsiye oranına sahip firma Multinet Up olarak öne çıkıyor. Bu başarıda, Multinet Up'ın Türkiye'de en fazla kampanyalı noktaya sahip olması, en fazla kart kullanılan üye iş yerine sahip olması, dijital uygulamaları ve çok kazandıran "TATLIPARA" sadakat programının etkili olduğu söylenebilir.





- "Yeni yönetmelikle beraber iskonto devre dışı kalmış"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, yemek kartı şirketi tercihlerinin de yeni yönetmelikle değişeceğini ve bu süreçte öne çıkardıkları faydalar ve kolaylıklarla farklılaşmayı başardıklarını belirterek, "Araştırmalara göre, sektörde yemek kartı tercihi vergi avantajı, iskonto sağlanması ve çok sayıda restoranda kullanılabilir olmasına göre belirleniyor. Yeni yönetmelikle beraber iskonto devre dışı kalmış oluyor." ifadesini kullandı.

Şener, bu durumda, en önemli tercih sebebinin yemek kartı şirketinin anlaşmalı restoran sayısı ve kampanyalı olduğu nokta sayısı olacağını dile getirdi.

21 bin kurumsal müşteri, 2 milyon kart kullanıcısı ve 40 bin üye iş yerimiz ile Türkiye'nin lider yemek kartı şirketi olmanın bu yeni dönemde konumumuzu daha da güçlendireceğine inandıklarını vurgulayan Şener, "Ayrıca Multinet Up olarak, müşterilerimize yüzde 100 vergi avantajı sunmaya devam ediyoruz. Yemek kartı üzerinden çalışanlara sağlanan yemek ödeneği ile şirketler tüm vergi kalemlerinden muaf olarak yıllık kişi başı en az 4 bin TL tasarruf sağlayabiliyor. Bu da yemek giderlerinde yüzde 50'ye yakın avantaj anlamına geliyor." yorumunu yaptı.





- En çok tavsiye edilen yemek kartı Multinet





Şener, İpsos araştırmasında ayrıca katılımcılara kullandıkları yemek kartından memnun olup olmadıkları ve bir başkasına tavsiye edip etmeyeceklerinin sorulduğunu ve buna göre, Multinet Up'ın, sektördeki diğer kartlarla birlikte değerlendirildiğinde, en çok tavsiye edilen marka olduğunu aktardı. Üye iş yeri, çalışan ve kurumsal şirket memnuniyetinin Multinet Up'ın önem verdiği konular arasında olduğunun altını çizen Şener, şunları kaydetti:

"İpsos araştırmasına göre kategoride en çok tavsiye edilen yemek kartı Multinet. Bu da kullanıcı memnuniyetine verdiğimiz önemin bir göstergesi. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için kendi bünyemizde yeni teknolojiler geliştiriyor ve hatta ihraç ediyoruz. Bu süreçte Bilgi Teknolojileri departmanımızı da Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ı içinde inventiv adıyla ayrı bir şirket haline getirdik. inventiv, geliştirdiği mobil ödeme çözümü Pay by Up’la kartların kullanımına gerek kalmaksızın ödemelerin karekod ile akıllı telefon üzerinden yapılmasını sağladı. Bu ürün Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Fransa, Meksika ve Fas'ta test aşamasında."



Multinet Up'ın sektörün teknoloji altyapısını geliştirilmesine katkısına değinen Şener, "Sektöre 1999 yılında çipli kart teknolojisi ile girerek bir ilke imza atan ve devamında ilk temassız kartı sunan Multinet Up olarak, 2015 başında geliştirdiğimiz ilk mobil uygulama ile öncü rolümüzü devam ettirdik. 2017 başında mobil uygulamamızı mobil cüzdana çevirdik ve karekod ile mobil ödemeye geçtik. Bugün sahadaki 25 binden fazla noktada mobil ödeme kullanılabilir durumda. Haziran ayı itibariyle 1 milyona yakın kullanıcısı olan mobil cüzdanımız MultiPay ile sektörde büyük fark yarattık. Bu rakam kullanıcılarımızın dijitalleşme ve yenilikçi hizmetlerimize gösterdiği ilginin de kanıtı niteliğinde." bilgisini verdi.





- Multinet Up’tan fark yaratan özellikler





Yemek kartlarında yeni dönemde iskontoların geçersiz olacağını, bunun yerine dijital dünyaya ayak uyduran ve faydalar sağlayan şirketlerin öne çakacağını belirten Şener, Türkiye’nin lider yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up’ın, kurulduğu 1999 yılından bu yana, Türkiye’nin tüm illerinde paydaşlarına 360 derece avantajlı ve hayatı kolaylaştıran çözümler sunduğunu belirtti.



Sektörde fark yaratan yeniliklere ve bütünlüklü hizmet anlayışına imza attıklarına değinen Şener, şu bilgileri verdi:

"Multinet Up olarak, yarattığımız yenilikçi finansal teknolojiler ile kurum ve kuruluşlara, onların çalışanlarına ve tüketicilere 'değer yaratan' çözümler tasarlıyoruz. İs ortaklarımızla birlikte müşterilerimiz için değer yaratırken, yemek giderlerinden akaryakıta, araç kiralamadan hediye kartına, uçak biletinden kargo ihtiyacına kadar tüm gereksinimleri için çözümler sunuyoruz. Buna ek olarak operasyonel kolaylıklar sunuyoruz.

Multinet Up müşterilerinin yüzde 70'inin aktif olarak kullandığı Kurumsal İnteraktif Servisler üzerinden kurumsal şirketler çalışanlarının bakiyelerini kolayca yönetilebiliyor ve otomatik yükleme tanımlayabiliyor. Kayıp veya çalıntı halinde ise anında müdahale edilerek olası bakiye kaybının önüne geçiliyor. Hayatı kolaylaştıran çözümlerle akla gelen ilk ve en büyük çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."