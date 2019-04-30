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Multinet Up'ın Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş oldu

- Multinet Up’ın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Didem Kuş getirildi

Multinet Up'ın Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş oldu
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İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up’ın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Didem Kuş atandı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, pazarda rekabet gücünü yükseltmek ve satış alanında büyümesini sürdürmek üzere gerçekleştirdiği organizasyonel çalışmalar kapsamında atama gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 yıldır satış ve finans alanında farklı şirketlerde ve Multinet Up bünyesinde pek çok önemli rol üstlenen Didem Kuş, Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak tüm satış faaliyetlerine liderlik yapacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Didem Kuş, 1998 yılında Commercial Union Sigorta’da Finansal Danışman unvanıyla satış kariyerine adım attı. Ardından 1999 yılında Accor Services şirketinde Satış Yöneticisi olarak görev aldı. 2003 yılında Multinet Up’a transfer olan Kuş, Adana Bölge Müdürü görevini 2013 yılına kadar sürdürdü. 2013 yılında Multinet Up İstanbul Bölge Müdürü görevine atanan Kuş, 2014 yılında Multinet Up Satış Koordinatörü unvanını aldı.

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