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Multinet Up'tan 15 TL Tatlıpara fırsatı

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, yeni nesil mobil cüzdanı MultiPay kullanıcıları için kampanya düzenledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak için haziran ayı boyunca MultiPay üzerinden 5 farklı restoranda "Bugün Buradayım!"...

Multinet Up'tan 15 TL Tatlıpara fırsatı

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, yeni nesil mobil cüzdanı MultiPay kullanıcıları için kampanya düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak için haziran ayı boyunca MultiPay üzerinden 5 farklı restoranda "Bugün Buradayım!" demek ve 10 TL ve üzeri harcama yapmak gerekiyor. 5 farklı restorandan TATLIPARA kazananlar, 15 TL extra TATLIPARA kazanma şansı elde ediyor.

Yeni nesil mobil cüzdanı MultiPay ile karekod üzerinden ödeme seçeneği sunarak sektörde yeni bir sayfa açan Multinet Up'ın kart kullanıcılarına sunduğu diğer faydaları ise Multinet bakiyelerinin kullandıkça artması. MultiPay uygulaması ile kullanıcılar, hem Parantez noktalarında "Bugün Buradayım!" diyerek yaptıkları harcamalardan ayda 3 yemek değerinde Tatlıpara kazanabiliyor hem de sunulan fırsatları güncel olarak takip edebiliyor.

Şirket, kredi kartından MultiPay aracılığıyla Multinet kartına yükleme yapılabilme özelliği ile kullanıcılarına birçok fırsattan yararlanma olanağı sunuyor. Söz konusu özellik sayesinde Multinet kart kullanıcıları, çalıştıkları şirket tarafından yüklenen bakiyeleri bitse bile bireysel yükleme yaparak Tatlıpara kazanmaya ve sunulan kampanyalardan faydalanmaya devam ediyor.

Uygulama ile ayrıca, kullanıcıya en yakın Multinet kart kullanım noktaları listelenebiliyor ve harita üzerinden detaylı yol tarifi de alınabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Multinet UpMultiPay
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