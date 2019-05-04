Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi mersin Bursa moda
Tansiyona uzaktan takip
Tansiyona uzaktan takip
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!

Multinet Up'tan "bayram" kampanyası

- Kurumsal hediye kartı MultiGift müşterileri, ramazan kampanyasıyla 18 Haziran’a kadar yapacakları Ramazan Bayramı yüklemelerinde hediye kazanıyor

Multinet Up'tan
banner17

İSTANBUL (AA) - Kurumsal hediye kartı MultiGift müşterileri, 18 Haziran'a kadar yapacakları Ramazan Bayramı yüklemelerinde hediye kazanacak.

Multinet Up'dan yapılan açıklama göre, firmaların operasyonel yükünü azaltırken, teşvik ve yardımlarında çalışanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım imkanı sağlayan MultiGift, ramazan ayında işverenlerin çalışanlarına sunabilecekleri etkili bir destek alternatifi olarak öne çıkıyor.

MultiGift müşterileri ramazan kampanyasıyla 18 Haziran 2019'a kadar yapacakları her 100 lira yüklemelerinde hediye kazanıyor.

Kampanyadan yararlanan firmalar, yapacakları her 100 lira yüklemeye karşılık hediye bakiyelerini uçak bileti, IKEA hediye çeki, TeknoSA hediye kartı, CarrefourSA hediye kartı, Jolly hediye çeki, Media Markt hediye kartı veya MultiGift olarak kullanabiliyor. Hediye MultiGift'ler yüzde 8 KDV’li ürün alışverişlerinde anlaşmalı MultiGift marketleri ve giyim noktalarında kullanılabiliyor.

Kart kullanıcıları ise MultiGift noktalarına Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay'den ulaşarak istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özgürce seçim yapabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Multi UpMultiGift
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5