Multinet Up’tan Kurban Bayramı’na özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up, bayram kampanyası ile hem şirketlere hem de çalışanlara kazandırıyor.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, Kurban Bayramı’na özel belirli perakende markalarında her 100 TL yüklemeye 10 TL Multinet Gift hediye, anlaşmalı tüm market ve perakende markalarında ise her 100 TL yüklemeye 5 TL Multinet Gift hediye kazanma imkanı sunuyor.

Türkiye’nin 81 ilinde, 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyondan fazla kart kullanıcısı ve 40 bin üye işyeri ağı bulunan Multinet Up, yıl boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla kullanıcılarına avantaj sağlıyor.

Multinet Up, bu kampanya ile Kurban Bayramı'nda çalışanlara özel fırsatlar sunarken, işverene de avantaj sağlıyor. Şirket çalışan çözümleri kapsamında sunulan, Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı Multinet Gift kullanan işveren yüzde 39’a varan vergi avantajından yararlanırken, her 100 TL yükleme için hediye fırsatlarından da faydalanabiliyor. 7 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya, yeni ve mevcut Multinet Gift müşterileri katılabiliyor.