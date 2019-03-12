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Multinetlilere Memorial Hastaneleri beslenme hizmetinde indirim

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Memorial Hastaneleri'nin sunduğu beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetinde kullanıcılarına özel avantajlı fiyatlar sunuyor.Multinet Up açıklamasına göre, seçili Memorial Hastaneleri'nde kişiye özel sağlıklı...

Multinetlilere Memorial Hastaneleri beslenme hizmetinde indirim
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İSTANBUL (AA) - Multinet Up, Memorial Hastaneleri'nin sunduğu beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetinde kullanıcılarına özel avantajlı fiyatlar sunuyor.

Multinet Up açıklamasına göre, seçili Memorial Hastaneleri'nde kişiye özel sağlıklı beslenme danışmanlığı ve hizmeti almak isteyen Multinet kullanıcıları 31 Mart 2019 tarihine kadar ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanabiliyor.

Kişinin vücut yapısına ve yaşam tarzına uygun olarak oluşturulan doğru egzersiz programlarıyla sağlık durumunu iyileştirmeyi amaçlayan programlar avantajlı fiyatlarla Multinetlileri bekliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi ve Memorial Şişli Hastanesi’nde tüm diyetisyenlerde geçerli olan kampanya, Memorial Ataşehir Hastanesi’nde yalnızca Diyetisyen Gözde Akın muayenelerinde geçerli olacak.

Kampanyadan faydalanmak için MultiPay uygulamasından alınan promosyon kodu ile belirtilen Memorial Hastanelerine başvurmak yeterli.

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