Multinetlilere özel Sinemia avantajı

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up’ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan fırsatları Sinemia iş birliğiyle devam ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet kart kullanıcıları sinemaya giderken de uygun fiyat avantajından faydalanıyor.

Multinet Up’ın özel sinema kulübü Sinemia iş birliği çerçevesinde aralık ayı sonuna kadar MultiPay uygulamasını indiren Multinetliler indirim kodunu kullanarak ayda 3 sinema filmini 19,99 TL’den izleme avantajını yakalıyor.



Açıklamada verilen bilgilere göre, sinema deneyimini iyileştirmek üzere kurulmuş bir teknoloji şirketi olan Sinemia, aylık üyelik modeli sayesinde sinemaseverlerin sinema aşkını sınırsız ve özgürce yaşayabilmelerini sağlıyor.Sinemia Premium üyeleri, markanın lokasyon bazlı teknolojilerle banka kartı altyapısını entegre ederek oluşturduğu, Türkiye ve Avrupa’da ilk olan sistemi sayesinde, üyeliklerinin sürdüğü ay boyunca, bulundukları ülkedeki tüm sinema salonlarında sınırsız film izleyebilirler.

Sinemia bugün Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya olmak üzere 5 ülkede hizmet veriyor.