MÜMDER'den Suriye'ye yardım eli

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Deniz Feneri Derneği ve Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Suriye'nin İdlib kentine, 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Deniz Feneri Derneğinin Dudullu'daki deposundan içerisine ilaç, oyuncak, giyecek, yiyecek ve okul donanım malzemesi yüklenen tır yola çıktı.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın tırın hareketinden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Suriye için bir miktar yardım topladıklarını ve bu yardımı ulaştırmada MÜMDER'in yardımcı olduğunu ifade etti.

Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Aydın, "Suriye bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Benim bildiğim sayılara göre Çanakkale'de Şam'dan 6 bin, Halep'ten 4 bin şehit var . Suriye ile tarihi ve dini bağlantılarımız oldukça köklüdür. Halep ve Şam, bizim için Anadolu'nun herhangi bir vilayetinden farklı değildir. Bizim onlara vefa borcumuz var. Bu vefa borcuna bir nebze katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

MÜMDER Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ise "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" Hadis-i Şerif'ini kendilerine kural edindiklerini belirtti.

İdlib'te savaş yüzünden eğitimden mahrum kalan çocuklara sahip çıkılması gerektiğini düşünerek bu konuda dernek olarak üzerilerine düşen görevi yapmak istediklerini belirten Ceylan, açıklamasını şunları kaydetti:

"Suriye'nin İdlib kentinde bulunan 'Marmara Okulu 2' adlı projemizde sahiplendiğimiz okula yaptığımız ziyaretler neticesinde, okulun fiziki koşullarının yetersiz olduğunu tespit ettik. Ayrıca maddi imkansızlıklar nedeniyle ücretleri karşılanamayan öğretmenlerin ücretlerinin karşılanmasına yönelik çalışma başlattık. Dernek üyelerimizin yardımları ve yönetim kurulumuzun gayretleriyle okul malzemeleri ve gıda malzemelerinin yanı sıra okulun öğretmenlerinin maddi sıkıntılarını da 2 yıl boyunca karşılayacağımızı bildirdik. Bugün burada bir gayretle toplanan yardımları Suriye'deki kardeşlerimize göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz."