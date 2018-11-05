Münih Havalimanı'nın genişletilmesi ertelendi

BERLİN (AA) - Almanya'nın en büyük ikinci havalimanı olan Münih Havalimanı’nın 3. pist ile genişletilmesi 2023 yılına kadar ertelendi.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki koalisyon hükümeti ortaklarından Hür Seçmenler Partisi’nin istememesi nedeniyle Münih Havalimanı’nı 3. pist ile genişletme projesi 2023’e kadar rafa kalktı.

Geçen yıl yaklaşık 44 milyon yolcuya hizmet veren havalimanı, 1992’de hizmete açıldı. Bu yılın 9 ayında 35 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 53 milyon olarak hesaplanıyor.

Havalimanına yapılmak istenen 3. pist için 2012’de referandum yapılmış ve katılanların yüzde 54'ü piste karşı çıkmıştı. Referandum sonrası hiçbir eyalet hükümeti, projeyi tamamlamaya cesaret edememişti.

Havalimanının genişletilmesine karşı çıkanlar, çevre kirliliği ve uçak gürültüsünü sebep gösterirken, projeyi destekleyenler, bölgenin ekonomik gelişimini sürdürmesi için 3. pistin gerekli olduğunu savunuyor.



