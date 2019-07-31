Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Münih Savcılığı Audi eski CEO’su hakkında dava açtı

"Yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları ile karşı karşıya olan Audi CEO'su Rupert Stadler, şirketin yönetim kurulu tarafından izne çıkarılmıştı. Münih Savcılığı Audi eski CEO’su Rupert Stadler hakkında dava açtı.

Münih Savcılığı Audi eski CEO’su hakkında dava açtı
banner17

Volkwagen'in (VW) kardeş şirketi Audi'nin yönetim kurulu, emisyon skandalına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan CEO Rupert Stadler'i görevinden uzaklaştırmıştı. Münih Savcılığı Audi eski CEO’su Rupert Stadler hakkında dava açtı. Stadler’in de aralarında bulunduğu üç kişi dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor.

"Hilekarlık ve yanlış belgeleme" suçlamaları

Münih Başsavcılığı, yaklaşık bir hafta önce 11 yıldır Audi yönetim kurulu başkanlığını yapan Stadler ve bir diğer yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Her iki şüpheliye "yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları yönelten savcılık, iki yöneticinin egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattıklarını iddia ediyor.

Yaklaşık bir hafta önce Stadler ve adı açıklanmayan diğer yönetim kurulu üyesinin evlerinde polis tarafından arama yapılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AudiMünih Savcılığı SoruşturmaRupert Stadler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5