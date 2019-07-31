Volkwagen'in (VW) kardeş şirketi Audi'nin yönetim kurulu, emisyon skandalına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan CEO Rupert Stadler'i görevinden uzaklaştırmıştı. Münih Savcılığı Audi eski CEO’su Rupert Stadler hakkında dava açtı. Stadler’in de aralarında bulunduğu üç kişi dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor.
"Hilekarlık ve yanlış belgeleme" suçlamaları
Münih Başsavcılığı, yaklaşık bir hafta önce 11 yıldır Audi yönetim kurulu başkanlığını yapan Stadler ve bir diğer yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Her iki şüpheliye "yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları yönelten savcılık, iki yöneticinin egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattıklarını iddia ediyor.
Yaklaşık bir hafta önce Stadler ve adı açıklanmayan diğer yönetim kurulu üyesinin evlerinde polis tarafından arama yapılmıştı.
Münih Savcılığı Audi eski CEO’su hakkında dava açtı
"Yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları ile karşı karşıya olan Audi CEO'su Rupert Stadler, şirketin yönetim kurulu tarafından izne çıkarılmıştı. Münih Savcılığı Audi eski CEO’su Rupert Stadler hakkında dava açtı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
Volkwagen'in (VW) kardeş şirketi Audi'nin yönetim kurulu, emisyon skandalına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan CEO Rupert Stadler'i görevinden uzaklaştırmıştı. Münih Savcılığı Audi eski CEO’su Rupert Stadler hakkında dava açtı. Stadler’in de aralarında bulunduğu üç kişi dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor.