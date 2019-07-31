Münih Savcılığı Audi eski CEO’su hakkında dava açtı

Volkwagen'in (VW) kardeş şirketi Audi'nin yönetim kurulu, emisyon skandalına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan CEO Rupert Stadler'i görevinden uzaklaştırmıştı. Münih Savcılığı Audi eski CEO’su Rupert Stadler hakkında dava açtı. Stadler’in de aralarında bulunduğu üç kişi dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor.



"Hilekarlık ve yanlış belgeleme" suçlamaları



Münih Başsavcılığı, yaklaşık bir hafta önce 11 yıldır Audi yönetim kurulu başkanlığını yapan Stadler ve bir diğer yönetim kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Her iki şüpheliye "yolsuzluk ve belgede sahtecilik" suçlamaları yönelten savcılık, iki yöneticinin egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattıklarını iddia ediyor.



Yaklaşık bir hafta önce Stadler ve adı açıklanmayan diğer yönetim kurulu üyesinin evlerinde polis tarafından arama yapılmıştı.