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Münir Özkul 7 Ocak'ta defnedilecek

- Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören yapılacak

Münir Özkul 7 Ocak'ta defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Yaşama veda eden Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 7 Ocak'ta toprağa verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 11.00'de anma töreni yapılacağı belirtilerek, "İBB Şehir Tiyatroları, usta sanatçılarından Münir Özkul'u yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine, Türk tiyatrosu ve sinemasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Münir Özkul, törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


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