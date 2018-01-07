Münir Özkul son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Münir Özkul için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Münir Özkul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi.

Camide taziyeleri Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve eski eşi Suna Selen kabul etti.

Cenaze namazına Özkul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Müjdat Gezen, İlyas Salman, Coşkun Yılmaz, Selami Şahin, Nuri Alço, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Behzat ve Süheyl Uygur'un da aralarında bulunduğu sinema ve tiyatro sanatçıları, çubuklu formalarıyla Fenerbahçe taraftarları ile çok sayıda seveni katıldı.

Münir Özkul için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Özkul'un naaşı daha sonra zabıtanın omuzlarına alınarak alkışlarla cenaze aracına taşındı. Bu sırada Özkul'un naaşının üzerine karanfiller atıldı.

Camiye TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin de çelenk gönderdi.

Usta tiyatro sanatçısı Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.