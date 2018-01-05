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Münir Özkul'un vefatı

- Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Münir Özkul'un vefatı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türk sinemasının usta isimlerinden Özkul'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Kurtulmuş mesajında, şunları kaydetti:

"Tiyatromuzun ve sinemamızın canlı kültür temsilcisi olarak başyapıtlara imza atan Münir Özkul, bu iki sanat dalının gelişimine emek vermiş ustalarımızdandı. İzleyicisinin yaşamında Özkul adından çok 'Mahmut Hoca' gibi karakterlerle unutulmaz bir yer edinen büyük sanatçı, filmlerini hiç izlememiş kuşaklar için bile bu isimlerle ebedileşti. Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."



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BaşsağlığıKültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşMünir Özkul'un Vefatı
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