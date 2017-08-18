"Munzur" bir lira 43 kuruşla 130 kilometre gidiyor

TUNCELİ (AA) - Munzur Üniversitesi Mühendislik fakültesi öğrencileri ve hocaları tarafından yapımı tamamlanan "Munzur" isimli araç, TÜBİTAK'ın desteklediği alternatif enerjili araç yarışlarında Tunceli'yi temsil edecek. Bir şarjla 130 kilometre sürüş yapabilme olanağı sunan araç, 130 kilometrede bir lira 43 kuruş enerji harcayacak.

Mühendislik Fakültesi önünde düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, tamamlanan elektrikli aracın üniversite öğrencilerinin katkısı ve akademik danışmanların gözetiminde yapıldığını belirtti.

Dünyanın artık petrol türevi yakıt kullanan ve çevreyi kirleten araçlardan vazgeçtiğini vurgulayan İpek, "Biz bu noktada hem ülkemizde ve dünyada kullanılan araçların çevreyi kirletmemesi, enerji tüketiminin az olması ve diğer hususlar açısında yeni araçların hizmete sokulması noktasında da ülkemizde de birçok kurumun çalışmalar yaptığını biliyoruz. Üniversitemizde elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik ve endüstri mühendisliğindeki arkadaşlarımız da bu noktada çalışmaların içerisinde olduklarını biliyoruz." dedi.

İpek, Munzur Üniversitesi öğrenci ve akademik personelinin daha öncede TÜBiTAK destekli bir projeyle başarılı bir şekilde otomobil ürettiklerini sözlerine ekledi.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Bilgin Zengin de yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından düzenlenen alternatif enerjili araç yarışlarında Tunceli'yi ve Munzur Üniversitesini temsil edecek "Munzur" isimli elektrikli araç ürettiklerini söyledi.

Alternatif enerji kaynaklarına gün geçtikçe ilginin artığını ifade eden Zengin, "Munzur Üniversitesi olarak bizlerde bu yarışlara katılmaktaki temel amacımız, alternatif enerjili araçlar geliştirerek, hem ülkemizde hem de şehrimizde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir farkındalık yaratmaktır. Üniversitemiz laboratuvarında geliştirmiş olduğumuz 'Munzur' isimli aracımız ismini üniversitemizden ve Tunceli ilimizin sembolü olan Munzur Irmağından almaktadır." diye konuştu.

Araç hakkında bilgiler veren Zengin, Munzur'un bir yıllık bir araştırmanın ve 4 aylık laboratuvar çalışmasının ardından üretildiği aktardı.

İki kişilik olarak tasarlanan Munzur isimli araçta Munzur Üniversitesinin renkleri olan turkuaz, altın sarısı ve beyaz renklerinin kullanıldığını anlatan Zengin, "Aracın aküleri yaklaşık 3 ila 4 saat arasında dolmaktadır ve tek şarj ile 130 kilometre yol alan aracımız 130 kilometrede ortalama bir lira 43 kuruşluk enerji harcamaktadır." dedi.

Munzur Üniversitesinin yeni kurulan ve emin adımlarla büyüyen bir üniversite olduğunu ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Yeni kurulan bir üniversite olarak fırsat ve imkan verilirse neler yapabileceğini bugün burada tanıtımını yaptığı elektrikli araçla göstermiş bulunuyor. Bu bizim alternatif enerjili yenilenebilir enerji üzerine yapmış olduğumuz o farkındalığı toplumumuza hissettirmeye çalıştığımız bir aracımız. 21 ila 27 Ağustos tarihleri arasında aracımızla diğer üniversitelerinde araçlarının bulunduğu bir yarıştan üniversitemize ve şehrimize derece yaparak dönmek istiyoruz. Bundan sonraki hedefimizde gerek bu aracımızı geliştirmek, gerek hidromobil kategorisinde yeni araçlar üretmek anlamında çalışmalarımıza hızlı bir biçimde devam edeceğiz. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından Rektör İpek ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, aracın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.







































