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Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı

- Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, sunucu Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirildi

Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı

MUĞLA (AA) - Sunucu Murat Başoğlu'na ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel basında konuya ilişkin çıkan haberlerin kamu vicdanı ve değer yargılarına açıkça aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yazılı ve görsel basında, Bodrum'da bir teknede aleni olarak amca-yeğen ilişkisi boyutuyla yer bulan ve cinsel tema içeren, çocuklar dahil herkes tarafından ulaşılabilen haber içerik ve görüntülerin toplum ahlakı, kamu vicdanı ve değer yargılarımıza açıkça aykırı, olumsuz neticeler doğurması, ayrıca bu konuya ilişkin devam ettiğimiz adli soruşturma sürecinin de selameti gözetilerek, bahsi geçen konuyu işleyen her türlü haber ve görüntüye, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Basın Kanunu'nun 3/2. cümlesi gereğince Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiş olup, ilgili kurumlara karar örneği gönderilmiştir."

Bir süre önce sunucu Murat Başoğlu ve basında yer alan haberlere konu diğer kişiler hakkında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

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BodrumBodrum Cumhuriyet SavcılığıCumhuriyet SavcılığıMuğlaMurat BaşoğluYayın Yasağı
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