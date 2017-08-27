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Murat Başoğlu'na soruşturma

- Sunucu Murat Başoğlu ile basında yer alan haberlere konu diğer kişiler hakkında "hayasızca hareketler" suçundan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı

Murat Başoğlu'na soruşturma

MUĞLA (AA) - Sunucu Murat Başoğlu ve basında yer alan haberlere konu diğer kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, ilçedeki bir teknede yaşanan olayın toplumsal değer yargılarına aykırı olduğu ifade edilerek, yazılı ve görsel basında buna ilişkin haber içeriklerinin ihbar kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, habere konu kişiler hakkında "Hayasızca hareketler" suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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BodrumBodrum Cumhuriyet BaşsavcılığıMuğlaMurat BaşoğluSoruşturma
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