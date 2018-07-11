Murat Kurum'un bakanlığa getirilmesinden inşaat sektörü memnun

İSTANBUL (AA) - İnşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilmesini memnuniyetle karşıladı.

İnşaat sektörü temsilcileri, Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, tarihi bir seçim sürecinin ardından belirlenen yeni kabinenin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kurum'un, sektörün içerisinden işin mutfağından gelen biri olduğunu ifade eden Özyurt, "Kendisi en son uzun yıllar Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü yaptı ve başarılı işlere imza attı. Aynı başarıyı yeni görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da sergileyeceğini ve güzel hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyorum. Özellikle gayrimenkul sektöründe olan tüm sorunların kısa sürede çözüleceği inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.





- “Sektör daha hızlı mesafe kat edecek”





Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise Murat Kurum'u, sektörden tanıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sektörü bilen, sektörün sorunlarını çok iyi tespit etmiş ve çözüm odaklı çalışan bir bürokrat. Emlak Konut’ta çok başarılı işler yapmış birisi. O nedenle bu makama en uygun isim olduğu kanaatindeyim. Gayrimenkul sektöründe hızlı karar almak ve uygulamaya geçirebilmek çok önemli. Kendisinin tecrübesi ve dinamikliği nedeniyle önümüzdeki dönemde sektör olarak hızlı mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyorum."





- “Kentsel dönüşüm ve imar barışının hızlanması için gereken çalışmaları gerçekleştirecektir”





İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı görevine getirilmesinin son derece doğru olduğunu belirterek, "Gayrimenkul sektörünün yapılanmaya ihtiyacı var ve sektörü bilen ve bizleri anlayacak birinin göreve gelmesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çulhalık, Kurum'un sektörün artılarını ve eksilerini çok iyi bilen bir bürokrat olduğunu aktararak, "Ayrıca kentsel dönüşüm sürecini ve işleyiş konusunda çok ciddi birikim ve alt yapısı bulunuyor. Kentsel dönüşüm ve imar barışı konusunun hızlanması için de gereken çalışmaları en doğru şekilde gerçekleştirecektir. Kendisinin bizlerin taleplerini anlayarak sorunların çözümü için var gücüyle çözüm üreteceği kanısındayım." yorumunu yaptı.





- “Planlı kentleşme konusunda da katkısı olacaktır”





İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi ise yeni yönetim sistemi ve kabinenin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Ekşi, şunları kaydetti:

"Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olması sektör adına umut verici bir gelişme. Sektörün içinden gelen, tüm detaylara hakim ve donanımlı bir isim. Yüksek öngörüsü kararlı ve dinamik icraatlarını yakından gördük. Hem kampanyaları hem de planlı kentleşme çalışmalarını takip ettik. Bundan sonra sadece gayrimenkul sektörü değil, ülkenin planlı kentleşme konusunda da büyük katkısı olacaktır. Bu konularda tecrübeli olması büyük kazanç. Kendisini tebrik ediyor sektöre katkılarının devamı konusunda başarılar diliyorum."





- "Hızlı ve etkin çözümler üreteceğine inanıyorum"





Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür de "Yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev alan Murat Kurum’u tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Emlak Konut Yatırım Ortaklığı’nda yürüttüğü çalışmalarla başarılı olmuş, sektörün içinden gelen, sektörün gelişimine büyük katkı sunmuş, sorunların çözümünde önemli görevler üstlenmiş donanımlı ve başarılı bir isim. Bundan sonra da imar barışından kentsel dönüşüme yeni projeler ve yeni yatırımlar konusunda hızlı ve etkin çözümler üreterek kararlar alacağına,Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu 'Güçlü Türkiye' yolunda katkılar sunacağına inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.