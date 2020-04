Muratbey’in çocuklara armağanı Misto’lar eğlendirmeye devam ediyor

Tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefleyen Türkiye’nin milli peynir markası Muratbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Misto peynir ile peyniri çocuklara sevdirmeye devam ederken, mobil oyunu “Misto Game” ile de çocukların zihinsel gelişimini destekliyor.

Muratbey’in en sevilen ürünlerinden olan ve dünyanın D vitamini ile zenginleştirilmiş ilk şekil şekil peyniri Muratbey Misto, çocukların peyniri severek tüketmesi için üretilmiş, eğlenceli, besleyici ve lezzetli doğal bir peynir çeşidi olarak büyük bir beğeniyle tüketiliyor. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi’ne (TÜBER) göre sadece 100 gramı ile günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 33’ünü karşılayan Muratbey Misto, aynı zamanda ABD gıda yönetmeliği FDA’ya göre “Mükemmel D vitamini kaynağı” olarak tanımlanıyor.

Misto Game ile peynir daha da eğlenceli

Muratbey’in eğlenceli peyniri Misto’dan adını alan Misto Game oyunu alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı ve yetişkinler tarafından da severek oynanıyor. App Store ve Google Play'den ücretsiz indirilebilen oyunda sevimli peynir canavarı Misto, labirentteki platformlar üzerinde yürüyerek ve engelleri aşarak tüm peynirleri yiyor. Misto, peynir yemeyi tamamladığında çıkış kapısını açarak bir sonraki bölüme geçiş yapıyor. Misto Game, tek parmakla oynama özelliği ile her an rahatlıkla oynanabiliyor. Ekranın herhangi bir yerine dokunularak Misto'nun platformlar arasında geçişi sağlanabiliyor. Tüm iOS ve Android cihazlarda oynanabilen oyunun görüntü kalitesi ve sesleri cihazların ayarlarına uygun olarak otomatik gerçekleşiyor. Her ay eklenen yeni seviyelerle peynir canavarlarının maceraları oyun severleri maceradan maceraya sürüklüyor.