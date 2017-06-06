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Mursi'den "Vatanım ve dinim için buradayım" mesajı

- Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, hapishaneden gönderdiği mesajda, 4 yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı askeri darbe ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili tutumunda değişiklik olmadığını ifade etti

Mursi'den

KAHİRE (AA) - Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hapishaneden gönderdiği mesajda, 4 yıl önceki askeri darbe ve sonrasındaki uygulamalarla ilgili tutumunun değişmediğini belirtti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Mursi'nin sağlık durumunun iyi ve moralinin yüksek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Mursi'nin 3 Temmuz 2013 ve sonrasındaki uygulamalar konusundaki tutumu sabittir, değişmemiştir. Mursi, 'Ben sadece vatan ve dinim için buradayım' demekte, sevenlerine selamlarını söylemekte ve vatan için dua etmelerini istemektedir." ifadelerine yer verildi.

Mursi'nin söz konusu mesajıyla ilgili Mısır makamlarından henüz herhangi bir tepki gelmedi.

Mısır yönetimi, dört yıl aradan sonra Mursi'nin ziyaretine ilk kez geçen pazar günü izin vermişti. Tora Hapishanesi'nde tutulan Mursi'yi eşi Necla Ali Mahmud, kızı Şeyma ve avukatı Abdulmunim Abdulmaksut ziyaret etmişti.

Yazdığı bir mektubun medyaya yansımasının ardından Kasım 2013'te Mursi'ye ziyaret yasağı getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MısırMuhammed MursiTora Hapishanesi
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