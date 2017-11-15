Mursi'ye 4 yıl boyunca 3 kez görüş izni verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye 4 yıl boyunca yalnızca üç kez görüş izni verildi.

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AA muhabirine konuya dair konuşan Mursi'nin Savunma Heyeti Başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasından bu yana Mursi'ye 3 kez ziyaret izni verildiğini belirtti.

Abdulmaksud, "Kahire Ceza Mahkemesi'nin pazartesi günü aldığı karar kapsamında emniyet dün akşam Mursi ile Tora Hapishanesi'ndeki hücresinde bir saat 15 dakika görüşmemize izin verdi." dedi. Savunma Heyeti Başkanı, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

4 yıldır hapishanede bulunan Mursi'yle 3. kez görüşebildiğine dikkati çeken Abdulmaksud, şunları söyledi:

"İlk olarak 2014'te Burcul Arab Hapishanesi'nde savunma heyetiyle birlikte Mursi ile görüşme fırsatı bulduk. İkinci görüşme, haziran ayında Tora Hapishanesi'nde eşi, çocukları ve benimle olandı. Üçüncüsü de dün yine benim ziyaretimdi."

Muhabirler: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Safiye Karabacak