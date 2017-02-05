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Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

- Bölgenin önemli kayak merkezlerinden Muş Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler, hafta sonu sebebiyle yoğunluk oluşturdu

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

MUŞ (AA) - Muş'ta etkili kar yağışından sonra pistleri kara doyan Muş Kayak Merkezi, hafta sonunda kayak severlerin akınına uğradı.

Kentte hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, soluğu son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla pistleri uygun hale gelen Muş Kayak Merkezi'nde aldı.

Kayak merkezinde gün boyunca aileleriyle kayak yaparak güzel vakit geçiren kayak severler, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Eşi Selda Yavuz ile merkeze gelen Muş Valisi Seddar Yavuz da kayak yaptı.

Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle hafta sonları il merkezi ve çevre illerden çok sayıda insanın merkeze geldiğini ifade etti.

Türkiye'de Muş gibi şehirle bütünleşmiş bir kayak merkezi bulunmadığını düşündüğünü aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Valilik olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kurtik Dağı'nın tamamıyla bir kayak merkezi olması konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca teleferik ve telesiyej sistemi ile ilgili çalışmalarımız var. Bunların büyük ölçüde projeleri neticelendi. Bunların finansman ve yatırım programına alınmak suretiyle yapılmasını takip ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı iyi bir hobiye sahip olmaya davet ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kayar SeverlerMuşMuş Kayak Merkezi
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