MUŞ (AA) - SABRİ YILDIRIM - Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan-2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazinin sulamasında da kullanılarak Muş Ovası'na hayat verecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta yaptırılan Alpaslan-2 Barajı'nın inşaatı devam ediyor.

Enerji üretimi ve bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, tamamlandığında Muş Ovası'na adeta "can suyu" olması bekleniyor.

Muş-Varto yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı yükselen Alparslan-2 Barajı sayesinde, yıllık 862 milyon 270 bin kwh elektrik enerjisi üretilerek, Muş Ovası'nda 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak.

Bu sayede, Muş Ovasında katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentteki ekonomik refahın da yükseltilmesi sağlanacak.

- "Yöre insanının yaşam kalitesi yükselecek"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, Muş Ovası'nın bereketli topraklarını suyla buluşturup, yöre insanının yaşam kalitesini ve ekonomik gelirini artırmak amacıyla yapımına başlanan baraj inşaatının hızla yükseldiğini söyledi.

Alparslan-2 Barajı'nın enerji üretimi açısından da önemli olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomik alanda hızla gelişen bir ülke. Bu gelişmenin arkasında enerji sektörü var. Eğer enerji yatırımını planlı bir şekilde yapmasak, gelişmemizi sekteye uğratırız. Türkiye son yıllarda enerji sektörüne büyük önem veriyor. Önemli yatırımlar yapıyor. Enerji arzı noktasında da önemli bir aşamaya geldik. Alparslan-2 Barajı sadece bu açıdan değerlendirildiğinde bile önemli bir kilometre taşı. Bunun yanında Muş Ovası'nın sulamasıyla ilgili yatırımları değerlendirirsek, bunun tarımsal üretim konusunda da ekonomik katkıları olacak. Bu nedenle Alparslan-2 Barajı'nın en kısa zamanda tamamlanması, ilimiz açısından çok önemli."

Gündüzöz, şu anda da inşaatında çalışan işçilerle kentte ekonomik hareketlilik yaratan barajın, tamamlandıktan sonra da Muş'un yanı sıra ülkenin ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

- "Muş Ovası'nın verimliliği 12 kat artacak"

Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Muş Ovası'ndaki verimliliğin barajdan sağlanacak sulama imkanlarıyla katlanarak artacağını bildiren Gündüzöz, "Yapılan hesaplara göre Muş Ovası sulandığı takdirde verimliliği 12 kat artacak. Çukurova, Türkiye'yi besliyor. Muş Ovası'nın da verimliliğini bu şekilde yükseltmek istiyoruz. Muş Ovası Çukurova'nın yarı büyüklüğünde. Barajın tamamlanmasının ardından buralar sulandığı takdirde bugünkünden 12 kat daha verimli hale gelecek. Bununla ilgili projeler hazır ama zamana ihtiyaç var. Çünkü önemli mali kaynaklar gerektiriyor." diye konuştu.