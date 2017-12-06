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Muş Valisi Yıldırım 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş Valisi Yıldırım 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı

Yıldırım, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması kapsamında, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Yıldırım, tercihlerini, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in, "Mehmetçik'in bayram namazı", Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu", Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı", spor kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" ve Abdullah Coşkun'un "Türkiye sevinci" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Yıldırım, AA'nın haberleri doğru bir şekilde vatandaşa aktardığını söyledi.

Yıldırım, fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anadolu Ajansı ülkemizde bizlerin çok değer verdiği bir ajans. Bütün açıklamalarımızı ya da vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi Anadolu Ajansı aracılığıyla yapıyoruz. Bu güveni Anadolu Ajansı çalışanları bize sağlıyor. AA Genel Müdürümüz başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın en ücra köşelerinde görev yapan bütün muhabirleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: İbrahim Yaldız

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