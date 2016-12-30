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Musalla taşından otopsiye

- Manisa'nın Soma ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, camide tören düzenlendiği sırada emniyet güçlerinin müdahalesi üzerine otopsiye gönderildi - Cenaze otopsi sonrası toprağa verildi

Musalla taşından otopsiye

MANİSA (AA) - Soma ilçesinde, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Fuat Zabun'un cenazesi, camideki tören sırasında savcının talimatıyla musalla taşından alınarak otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Cenaze, otopsi sonrası tekrar getirildiği camide kılınan namazın ardından defnedildi.

Alınan bilgiye göre, trafik kazasında yaralanan Fuat Zabun, özel bir hastaneye kaldırıldı. Zabun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Zabun için, Soma Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılınacağı sırada, polis ekipleri, savcılık talimatıyla otopsisi yapılacağı gerekçesiyle musalla taşındaki tabutu aldı.

Soma Beşyol Devlet Hastanesine götürülen Zabun'un cenazesi, otopsinin ardından tekrar camiye getirildi.

Zabun'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Soma ilçe mezarlığına defnedildi.

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