Musevilerden Selimiye gölgesinde iftar

EDİRNE (AA) - Türk Musevi Cemaati ve 500 yıl Vakfı tarafından Selimiye Camii yanında kurulan çadırda yaklaşık 1.000 kişiye iftar verildi.

İftardan önce açıklama yapan Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, her yıl geleneksel olarak iftar verdiklerini belirtti.

İftar sofrasına katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden İbrahimzadeh, ''Umarım bu birliktelik dünyamızın ihtiyacı olduğu, huzur ve barış ortamına bir vesile olur'' dedi.

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva ise İslam alemine verilen en büyük hediyelerden birinin ramazan ayı olduğunu vurguladı.

Ramazanın bereket ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Haleva, "Varlıklı ve varlıksız olan her vatandaş aynı masanın etrafında sevgi içinde ramazan ibadetini yerine getiriyor. Ben bu güzel tablonun dünyaya bir mesaj olmasını, husumetlerin tamamen ortadan kalkması, sevgi ve kardeşlik bağlarıyla birbirimize daha bağlı bir şekilde olmasını yüce tanrıdan diliyorum'' diye konuştu.

Edirne Üç Şerefeli Cami imamı Hasan Cerrah da iftarın ardından dua okudu.

İftara Edirne Vali Vekili Beyazıt Tanç, Edirne Belediye Başkan Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali ile vatandaşlar katıldı.





