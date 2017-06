MÜSİAD ABD Başkanı Tuncer:

NEW YORK (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin istenilen seviyede olmadığını, iki ülke arasındaki siyasi veya askeri ilişkilerin büyüklüğüne bakıldığında ekonomik ilişkilerin bunların gerisinde kaldığını söyledi.

Tuncer, MÜSİAD ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlediği geleneksel iftar programında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin istenilen seviyede olmadığını belirten Tuncer, iki ülke arasındaki siyasi veya askeri ilişkilerin büyüklüğüne bakıldığında ekonomik ilişkilerin bunların gerisinde kaldığını söyledi.

Türkiye'deki iş adamlarının Avrupa, Afrika ve Orta Doğu gibi yakın pazarlara öncelik verdiğini, ABD pazarının uzak olarak görüldüğünü ifade eden Tuncer, ABD'nin uzun vadede yatırım yapacak insanlar açısından fırsatlarla dolu bir pazar olduğunu kaydetti.

Özellikle Türkiye'nin yakından tanıdığı ve ciddi anlamda tecrübeye sahip olduğu "helal turizmine" dikkati çekmek istediğini dile getiren Tuncer, ABD'deki Müslümanların Türkiye'de helal turizm yapması konusunda Türk iş adamları için ciddi fırsatlar bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, başta sağlık ve bilişim alanları olmak üzere birçok sektörde dış kaynak (outsource) kullanımını tercih ettiğini belirten Tuncer, Türkiye'nin, yetişmiş eleman kapasitesi ve düşük maliyetler açısından ABD'nin farklı sektörlerine dış kaynak hizmetleri verebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.





- "MÜSİAD daha aktif olacak"





Mustafa Tuncer, geçen hafta MÜSİAD'ın seçimli Genel Kurulu'nda genel başkanlık görevinin Nail Olpak'tan Abdurrahman Kaan'a geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine endeksli ve ihracat oranını artırmaya yönelik olarak MÜSİAD'ın daha aktif olacağını kaydetti.

Tuncer, MÜSİAD ABD üyelerinin sektör kollarına ayrıldığını, bu sektörler arasında inşaat, hizmet, gıda, çevre, enerji ve otomotiv olduğunu bildirdi.

Söz konusu sektörlerdeki Türk iş adamlarının, bulundukları alanlarla ilgili durum değerlendirmesi yapacağını ve Türkiye'den ABD'ye yapılabilecek ihracat ürünleri ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü anlatan Tuncer, iş adamlarının ABD'deki muhataplarıyla Türkiye'ye yönelik ne tür yatırımlar yapılabileceği konusunda da faaliyetlere başlandığını söyledi.

Tuncer, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan önderliğinde daha aktif faaliyetler görüleceğini ifade etti.





- "MÜSİAD, Türkiye'nin müdafaasıyla ilgili meselelere yoğunluk verdi"





MÜSİAD ABD Başkanı Tuncer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MÜSİAD'ın Türkiye'nin müdafaasıyla ilgili meselelere yoğunluk verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem memleketimizde hem de dünyanın dört bir tarafında milli iradenin anlatılması ve savunulması noktasında MÜSİAD olarak üzerimize düşen görevi yapma azmindeyiz. Özellikle Türkiye'nin geçirmiş olduğu bu hain darbe teşebbüsünün hem yurt dışındaki muhataplarımıza anlatılması hem Türkiye'deki demokratik ve ekonomik ilerlemenin doğru bir şekilde buradaki muhataplar tarafından algılanabilmesi için biraz rutinimizin dışındaki faaliyetlere de yön verdik. Bu faaliyetler özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki yapılanmanın nasıl bir hain yapılanma olduğunu, yurt dışındaki bağlantılarının nasıl olduğunu gösterdi. Biz Amerika'dayız. Biliyorsunuz Amerika, FETÖ yapılanmasının genel merkezi ve karargahı. Bu açıdan muhataplarımıza bunu layıkıyla anlatmak için çeşitli konferanslar ve paneller düzenledik."

MÜSİAD ABD'nin geleneksel iftar yemeğine katılan New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da New York ve New Jersey bölgelerinde her akşam Türk toplulukların temsilcileriyle iftar yapıldığını söyledi.

Yalçın, ramazanda birlikte yapılan iftarların paylaşım ve birlikteliği artırdığını ifade ederek, "Bu iş birliğini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor." dedi.